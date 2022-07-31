«Фонбет» стал генеральным партнёром ФК «Химки»

Букмекерская компания «Фонбет» сообщила о начале партнёрства с футбольным клубом «Химки». Согласно условиям соглашения, логотип компании в текущем сезоне будет размещён на игровой и тренировочной форме подмосковной команды, а также на трибунах «Арены Химки».
«Рады приветствовать «Химки» в нашей большой спортивной семье «Фонбет». Таким образом, мы усиливаем своё присутствие в регионе и главной футбольной лиге страны. «Химки» для нас прекрасная возможность для работы с новой аудиторией. Мы запланировали интересные маркетинговые активности, которые будут направлены в том числе и на увеличение базы болельщиков «Химок», — заявила директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич.
«Мы рады начать сотрудничество с «Фонбет»— это сильный и успешный партнёр, который уже давно зарекомендовал себя на российском рынке и хорошо известен за рубежом. Это партнёрство даст футбольному клубу «Химки» новые возможности для развития. «Фонбет» быстро и качественно развивается в медиасфере, а также уделяет большое внимание социальным проектам. Уверен, благодаря новому партнёрству мы шагнём на новый уровень и проведём ряд интересных взаимовыгодных активностей в этом сезоне», — добавил генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов.
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