«Спартак» — «Оренбург»: эксперты оценили шансы красно-белых в первом домашнем матче в РПЛ

Сегодня, 31 июля, состоится матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Оренбург». Начало – в 17:30 мск.
Почему «Спартак» обыграет «Оренбург» и догонит «Зенит».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Успех оренбуржцев оценивается в 5.85 — 17% вероятности. На ничью дают коэффициент 4.32.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.
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