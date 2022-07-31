«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.50.

«Воскресное расписание встреч РПЛ откроется в Нижнем Новгороде. Команда Михаила Галактионова будет принимать лидера чемпионата ЦСКА. Московские армейцы одержали две сухие победы, очень уверенно на старте выглядит команда Владимира Федотова. Ну и посмотрим, как молодой тренер будет соперничать с тренером амбициозным, востребованным в это межсезонье и умеющим из команды выжимать максимум.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Пока идут разговоры только об усилении скамейки ЦСКА. Основной состав уже сыгрался и выглядит очень неплохо. В прекрасной форме Медина, в великолепной, просто безумной форме находится Карраскаль, который ведёт игру команды. Два матча подряд именно он лучший игрок. Кучаев с Мухиным в целом неплохо выглядят в центре поля. В обороне Зайнутдинов с тем же Набабкиным неплохие редуты выставляют. И, конечно, есть Игорь Акинфеев, который может выручить.



Нижний не убеждает в последних двух играх. С «Локомотивом» откровенно повезло, с «Химками» откровенно не повезло — три мяча сами себе привезли. Но это первый домашний матч, наверняка придёт болельщик, правда, в зависимости от того, кто там оформил Fan ID. Не забываем, что это будет первый матч в Нижнем с этими нововведениями.



Учитывая, что это дневной матч, пусть и не так жарко будет в воскресенье в Нижнем Новгороде, где-то +22 днём, думаю, вряд ли игра получится открытой. Команды недавно играли в Кубке Pari Премьер, и «Нижний» выиграл 2:0. Оба мячи армейцы забили в свои ворота, и оба после стандартов. Здесь ЦСКА надо повнимательнее сыграть на стандартах, а впереди стоит рассчитывать на класс исполнителей.



Думаю, прагматичность Федотова всё-таки сыграет свою роль. Сыграл бы тотал меньше 3 мячей за 1.50».

Тошич предсказал чемпионство ЦСКА в этом сезоне РПЛ.



«Фенербахче» отказывается извиняться перед Украиной за выкрики фамилии Путина.



Мостовой: я не увидел отличий между «Факелом» и «Динамо».



Абаскаль рассказал, чем «Спартак» должен отличаться от «Барселоны».



Романцев: мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями.



Александр Овечкин выбрал между Роналду и Месси.