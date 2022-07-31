«Пари НН» — ЦСКА: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ 31 июля 2022 года

Сегодня, 31 июля, состоится матч 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало запланировано на 15:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.
Прямую трансляцию в эфире покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех нижегородцев оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.60.
Букмекеры предполагают, что игра 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86.
Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.52. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.
Прогноз Александра Елагина с коэффициентом 3.18 на матч «Пари НН» — ЦСКА.
Петржела: Дзюба хочет, чтобы люди стояли на коленях и умоляли.
Тошич предсказал чемпионство ЦСКА в этом сезоне РПЛ.
Мостовой: я не увидел отличий между «Факелом» и «Динамо».
Абаскаль рассказал, чем «Спартак» должен отличаться от «Барселоны».
Александр Овечкин выбрал между Роналду и Месси.
- 31 июля 2022
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
06:00
- 30 июля 2022
-
20:30
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:40
-
06:50
-
06:00
- 29 июля 2022
-
19:00
-
18:00