«Пари НН» — ЦСКА: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ 31 июля 2022 года

Сегодня, 31 июля, состоится матч 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало запланировано на 15:00 мск.



Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.



Прямую трансляцию в эфире покажет канал «Матч Премьер».



Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех нижегородцев оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.60.



Букмекеры предполагают, что игра 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86.

Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.52. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Прогноз Александра Елагина с коэффициентом 3.18 на матч «Пари НН» — ЦСКА.

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