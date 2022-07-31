«Ростов» — «Химки»: трансляция матча РПЛ 31 июля 2022 года, смотреть онлайн, прямой эфир

Сегодня, 31 июля, состоится матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Химки». Начало игры запланировано на 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Ростов» — «Химки».
Прямую трансляцию встречи в своём эфире покажет канал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех химчан оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.
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