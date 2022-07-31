«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург».

Почему «Спартак» обыграет «Оренбург» и догонит «Зенит».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 гола за 2.85.

«Оренбург» очень сильно отличается от той команды, которая до того выступала в Премьер-Лиге. Это больше не оборонительная команда, теперь она очень много атакует. Часто у неё это получается. Правда, при такой игре у соперника возникают моменты.



На мой взгляд, «Спартак» сейчас на ходу. Команда ещё ищет свою игру. Тем не менее у неё неплохо получается. Команда старается много атаковать и прессинговать. И подбор футболистов у «Спартака» гораздо сильнее. К тому же команда наконец-то играет дома.



Думаю, что первый выезд для «Оренбурга» будет в моральном плане очень тяжёлым. Многие из игроков «Оренбурга» не играли на таких больших стадионах, как «Открытие Банк Арена». В плане психологии это очень сильно скажется.



Я не сомневаюсь в победе «Спартака». При этом думаю, что будет забито много голов. Мой прогноз – ИТБ1 2.5 гола».

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