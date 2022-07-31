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«Пари НН» — ЦСКА: ставка Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги 31 июля 2022 года

«Пари НН» — ЦСКА: ставка Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги 31 июля 2022 года
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч третьего тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа одной из команд всухую за 2.12.

«ЦСКА — лидер после двух туров, но это первая выездная встреча. Посмотрим, что получится в гостях у команды Федотова. Интересно, что на предсезонном турнире армейцы проиграли нижегородцам с сухим счётом — 0:2. «Пари Нижний Новгород» начал с двух выездов.

Сумели чудом спастись с «Локомотивом», а вот с «Химками» сами себя убили жуткими ошибками. Но дома надо попробовать реабилитироваться, пусть соперник и тяжёлый. Но надо верить, болельщики наверняка поддержат. К тому же по предсезонке мы видели, что команда организованная, с хорошими стандартами. Списывать её точно не стоит, пусть состав и не выдающийся.

Я думаю, что фактор первого гола будет чрезвычайно важен. ЦСКА в стартовых турах забивал, а потом развивал преимущество на контратаках. Типичная федотовская модель. Отлично смотрелся Карраскаль, да и другие ребята.

Прогноз Александра Елагина с коэффициентом 3.18 на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Но что будет, если пропустят на старте игры от нижегородцев, а те потом запрутся? Не уверен, что удастся вскрыть, так и будут биться в закрытую дверь. То же самое, если ЦСКА поведёт в счёте — он перекроет зоны на своей половине.

Я бы выбрал интересную ставку — победа одной из команд всухую. На мой взгляд, кто пропустит первым, тот уже не отыграется».

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