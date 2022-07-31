«Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура РПЛ 31 июля 2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Торпедо».
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Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.54.
«Обе команды в прошлом туре крупно проиграли. Поражения были безоговорочными, но отличия есть. Всё-таки «Зенит» — чемпион, сильнейший клуб по всему. Главным образом — по составу, по возможностям. «Динамо» же стало слабее по сравнению с прошлым сезоном, но вообще не заметило «Торпедо».
Да, у самарцев есть трудности, травмы, но в то же время есть и игра, позволяющая набирать очки. С «Зенитом» в гостях не вышло, но теперь домашний матч с соперником принципиально другого уровня.
Я просто поставлю на победу «Крыльев Советов». Они сильнее по всему. Есть исполнители — Глушенков, Ежов, Горшков, которые способны делать результат. «Торпедо» же на данный момент слабейшая команда чемпионата, она просто не готова к Премьер-Лиге. К сожалению. Нужны другие игроки, какие-то глобальные изменения, чтобы торпедовцы прибавили. Самара дома обязана побеждать».
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