«Ростов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч третьего тура чемпионата России «Ростов» – «Химки».

Прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 9.00.

Ставка: «Ростов» выиграет за 1.85.

«Команда Валерия Карпина после достаточно удачного вояжа в Москву на матчи с «Динамо» и «Локомотивом», где взяли два очка, хотя, скорее всего, недобрали, примет «Химки». С «Динамо» играли лучше, но не реализовали своё в концовке, с «Локомотивом» играли в большинстве и были близки к победе, но пропустили в конце чудо-гол от Марадишвили.

«Химки» одержали крупную победу над «Нижним» в прошлом туре, но не совсем по игре. Может быть, сама победа по игре, но счёт не отражает того преимущества, которое было у «Химок». Три пропущенных мяча Нигматуллиным — многовато для той встречи.



«Ростов» лучше играет в футбол, хорошо укомплектован. Это первый домашний матч. И в стартовых двух турах он уже наиграл на победу. Думаю, она придёт в матче с «Химками». Мой прогноз — «Ростов» обыграет «Химки» в этом туре РПЛ за вполне хороший коэффициент 1.85».

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