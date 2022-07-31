Англия — Германия: смотреть онлайн бесплатно финал женского ЧЕ-2022, прямая трансляция

Сегодня, 31 июля, состоится матч финала чемпионата Европы — 2022 между женскими сборными Англии и Германии. Начало запланировано на 19:00 мск.
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Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru, её покажут после окончания матча «Спартак» — «Оренбург» в третьем туре РПЛ. Полный финал Евро-2022 покажет в эфире канал «Матч! Футбол 1».
Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение англичанкам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех футболисток из Германии оценивается в 2.90. На ничью в основное время дают коэффициент 3.50.
Букмекеры считают, что финал женского чемпионата Европы по футболу не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.77.
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