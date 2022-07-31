«ПСЖ» — «Нант»: смотреть онлайн матч за Суперкубок Франции, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 31 июля, в Тель-Авиве (Израиль) состоится финальный матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Нант». Начало игры — в 21:00 мск.
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Прямую трансляцию из Израиля можно найти на канале Setanta Sports 1.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех клуба из Нанта оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью в основное время принимаются за 5.50.
Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.
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