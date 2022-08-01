«Магдебург» — «Айнтрахт»: коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии

1 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Германии «Магдебург» — «Айнтрахт». Начало встречи намечено на 21:45 мск.

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Игра пройдёт на стадионе «MDDC-Арена» в Магдебурге. По итогам минувшего сезона «Магдебург» пробился во вторую Бундеслигу.

Эксперты не сомневаются в победе представителя элитного дивизиона: поставить на «Айнтрахт» предлагается с коэффициентом 1.62. Успех «Магдебурга» по итогам основного времени идёт за 5.20. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 4.20.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей идёт с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.66.

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