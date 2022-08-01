«Пари НН» — ЦСКА: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

ЦСКА упустил победу над клубом «Пари Нижний Новгород» в третьем туре чемпионата России. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Федотов объяснил, почему ЦСКА упустил победу над «Пари НН» со счёта 2:0.

Итоговый счёт — 2:2. Уже к середине первого тайма подопечные Владимира Федотова добились преимущества в два мяча. На 14-й минуте Фёдор Чалов открыл счёт. Через восемь минут Константин Кучаев удвоил преимущество ЦСКА.

После перерыва «Пари НН» перехватил инициативу, создал несколько хороших моментов и в итоге сумел уйти от поражения. На исходе часа игры отличился Тимур Сулейманов. На 85-й минуте Сулейманов оформил дубль.

ЦСКА набрал семь очков в трёх турах Российской Премьер-Лиги, впервые допустив осечку в нынешнем сезоне. На счету «Пари НН» два балла.

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