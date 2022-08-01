«Рубин» — «Уфа»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

1 августа пройдёт матч третьего тура Первой лиги между «Рубином» и «Уфой». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
Прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» с коэффициентом 3.30.
Игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обе команды в минувшем сезоне выступали в элитном дивизионе.
Эксперты склоняются к победе подопечных Леонида Слуцкого: заключить пари на «Рубин» предлагается с коэффициентом 2.27. Успех «Уфы» идёт за 3.16. Ставки на ничью принимаются за 3.54.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол в исполнении «Уфы» идёт с с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.80.
Слуцкий рассказал об особом отношении «Рубина» к игре с «Уфой».
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