Формула-1, Гран-при Венгрии: результаты гонки, кто победил, таблица общего зачёта

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии Формулы-1. Голландец оказался десятым по результатам квалификации, но пересёк финишную черту первым.
Ферстаппен признался, что не рассчитывал выиграть Гран-при Венгрии.
Также на подиум поднялись два гонщика «Мерседеса». Вторым оказался Льюис Хэмилтон, третью позицию занял Джордж Расселл.
Шарль Леклер оказался шестым: пилот «Феррари» потерял темп после того, как перешёл на шины «хард» на втором пит-стопе. Монегаску пришлось заехать в боксы в третий раз.
Посмотреть турнирную таблицу личного зачёта и Кубка конструкторов можно здесь.
Гран-при Венгрии. Итоги.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,834.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +12,337.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +14,579.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +15,688.
6. Шарль Леклер («Феррари») +16,047.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.18,300.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
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