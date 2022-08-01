Формула-1, Гран-при Венгрии: результаты гонки, кто победил, таблица общего зачёта

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии Формулы-1. Голландец оказался десятым по результатам квалификации, но пересёк финишную черту первым.

Ферстаппен признался, что не рассчитывал выиграть Гран-при Венгрии.

Также на подиум поднялись два гонщика «Мерседеса». Вторым оказался Льюис Хэмилтон, третью позицию занял Джордж Расселл.

Шарль Леклер оказался шестым: пилот «Феррари» потерял темп после того, как перешёл на шины «хард» на втором пит-стопе. Монегаску пришлось заехать в боксы в третий раз.

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Гран-при Венгрии. Итоги.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,834.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +12,337.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +14,579.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +15,688.

6. Шарль Леклер («Феррари») +16,047.

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.18,300.

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.

16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

Валттери Боттас («Альфа Ромео») — сошёл.

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