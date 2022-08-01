«Спартак» — «Оренбург»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Спартак» разгромил «Оренбург» в третьем туре чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Итоговый счёт — 4:1 в пользу красно-белых. Уже к 12-й минуте москвичи вели с разницей в два мяча: счёт после ошибки вратаря «Оренбурга» открыл Кристофер Мартинс Перейра, а следом отличился Александр Соболев.

В концовке первого тайма Квинси Промес забил третий мяч в ворота гостей. На 55-й минуте Иван Башич сократил отставание. Однако на 94-й минуте Квинси Промес оформил дубль, добив мяч в ворота после пенальти.

Московский «Спартак» набрал в трёх турах Российской Премьер-Лиги семь из девяти возможных очков. Красно-белые делят лидерство с «Зенитом» и ЦСКА. В активе «Оренбурга» три балла.

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