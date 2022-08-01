Стефан Козлов — Джек Дрейпер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Стефан Козлов — Джек Дрейпер.



Ставка: ТБ 1.5 брейка в 1-м сете за 1.82.



«Нас ожидает интересный матч на турнире в Вашингтоне. За выход в 1/16 финала поспорят Стефан Козлов и Джек Дрейпер.

Энди Маррей высказался о ситуации в Украине.

Дрейпер в этом сезоне играет много и продуктивно. Большая часть игровой нагрузки выпала на начало года, где британец выиграл четыре титула на турнирах серии челленджер. Джек действует в атакующем ключе с активной игрой на задней линии. Может здорово подавать и качественно принимать подачу соперников. Из минусов стоит отметить недостаточную вариативность. Можно сказать, что частенько не хватает плана Б по ходу матчей, когда атакующая игра не идет.



Козлов в этом сезоне слишком часто проваливает матчи. Проигрывает разгромно, при этом играя без желания. Также американец периодически получает небольшие повреждения, которые потом сильно влияют на его показанный теннис. Из-за этого нет стабильности в игре и, соответственно, результаты носят хаотичный характер.



А для ставки хочется рассмотреть рынок брейков. А именно тотал больше 1.5 в первом сете за 1.82. В первую очередь такой выбор падает из-за нестабильной игры Козлова на своей подаче. В матчах с его участием обычно случается много брейков», — сказал Фомин.

Даниил Медведев рассказал о битве за звание первой ракетки мира.

Анастасия Потапова поднялась на 8 позиций в чемпионской гонке WTA.

Украинка Могучих: Ласицкене написала после ЧМ-2022, но легче от этого не стало.

Интриги больше нет: Ферстаппен снова станет чемпионом Формулы-1.