Стефан Козлов — Джек Дрейпер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Стефан Козлов — Джек Дрейпер.
Ставка: ТБ 1.5 брейка в 1-м сете за 1.82.
«Нас ожидает интересный матч на турнире в Вашингтоне. За выход в 1/16 финала поспорят Стефан Козлов и Джек Дрейпер.
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Дрейпер в этом сезоне играет много и продуктивно. Большая часть игровой нагрузки выпала на начало года, где британец выиграл четыре титула на турнирах серии челленджер. Джек действует в атакующем ключе с активной игрой на задней линии. Может здорово подавать и качественно принимать подачу соперников. Из минусов стоит отметить недостаточную вариативность. Можно сказать, что частенько не хватает плана Б по ходу матчей, когда атакующая игра не идет.
Козлов в этом сезоне слишком часто проваливает матчи. Проигрывает разгромно, при этом играя без желания. Также американец периодически получает небольшие повреждения, которые потом сильно влияют на его показанный теннис. Из-за этого нет стабильности в игре и, соответственно, результаты носят хаотичный характер.
А для ставки хочется рассмотреть рынок брейков. А именно тотал больше 1.5 в первом сете за 1.82. В первую очередь такой выбор падает из-за нестабильной игры Козлова на своей подаче. В матчах с его участием обычно случается много брейков», — сказал Фомин.
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