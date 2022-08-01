Маяр Шериф — Донна Векич: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Вашингтоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Маяр Шериф — Донна Векич.
Ставка: победа Векич с форой (-3.5) за 1.90.
«Рассмотрим матч первого круга на женском турнире в Вашингтоне, в котором сыграют Маяр Шериф и Донна Векич.
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Векич долго вкатывалась в сезон и нашла свою игру лишь к середине года. Донна здорово провела травяной отрезок сезона. Стало лучше получаться действовать на задней линии и навязывать свою игру. Мощные и точные удары способствовали захвату преимущества по ходу матчей. И подача стала более вариативной и опасной.
Шериф снималась с последних турниров из-за травмы левой ноги, полученной в конце мая. Свой лучший теннис Маяр показывает на грунтовых кортах. На харде чувствует себя не так уверенно и имеет в этом сезоне отрицательный баланс побед и поражений 1/8.
Считаю, что в данном противостоянии логично отталкиваться от Донны Векич. Её игра заметно преобразилась за последние месяцы. А вот Шериф только восстановилась после травмы. Поэтому, скорее всего, ей понадобится время, чтобы наладить игру. Пробуем играть минусовую фору на хорватку», — сказал Фомин.
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