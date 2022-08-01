Чжан Шуай — Мэдисон Кис: ставка Сергея Фомина на игру в Сан-Хосе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Сан-Хосе Чжан Шуай — Мэдисон Кис.
Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.90.
«Рассмотрим матч первого круга на турнире в Сан-Хосе, где сыграют Чжан Шуай и Мэдисон Кис.
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Кис возвращается в тур после травмы, полученной в конце июня на турнире в Истбурне. Там американка после проигранного первого сета в матче с Остапенко решила сняться из-за проблем с животом. Мэдисон здорово начинала сезон, но потом результаты резко пошли на спад, и так не удалось наладить свою игру.
Чжан Шуай снималась с турнира в Палермо чуть больше недели назад. Причина неизвестна. Поэтому есть большие вопросы к её функциональной готовности.
Учитывая проблемы обеих теннисисток со здоровьем, логично предположить, что матч может получиться непредсказуемым в плане исходов. Поэтому заглянем в статистические показатели и рассмотрим тотал больше 2.5 брейка в 1-м сете.
Обе могут цепко действовать на приёме чужой подачи, и из-за накопленного комплекса сложностей далеко не факт, что получится качественно и стабильно отыгрывать на своих геймах. Проверим данный вариант», — сказал Фомин.
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