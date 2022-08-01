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Ребекка Марино — Винус Уильямс: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга турнира в США

Ребекка Марино — Винус Уильямс: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга турнира в США
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Ребекка Марино — Винус Уильямс.

Ставка: победа Марино с форой (-4) за 1.84.

«Рассмотрим интересный матч на турнире в Вашингтоне, где за выход в 1/16 финала поспорят Ребекка Марино и Винус Уильямс.

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Марино в этом году показывает хороший теннис. Пока сезон для неё складывается продуктивно. Баланс побед и поражений — 34/14. Здесь, в Вашингтоне Ребекка прошла квалификацию к турниру, обыграв двух крепких теннисисток в лице Грамматикопулу и Викери. Канадка играет в мощный теннис с большим количеством атакующих ударов. Стоит также отметить её первую подачу, которая позволяет выигрывать большое количество лёгких очков.

Винус Уильямс ещё не объявила о завершении карьеры. На данный момент американка не провела ни одного официального одиночного матча в этом сезоне. К сожалению, время работает против неё, лучшие годы уже давно позади. Сейчас становится тяжело конкурировать на самом высоком уровне. Сказываются возраст и недостаток игровой практики.

Как итог, считаю, что у Марино будет больше шансов на итоговый успех. Она сейчас пребывает в неплохих игровых кондициях. Чего нельзя сказать об Уильямс. Поэтому рассмотрим минусовую фору на канадку», — сказал Фомин.

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