«Рубин» — «Уфа»: смотреть онлайн матч 3-го тура Первой лиги, прогнозы и ставки

1 августа пройдёт матч третьего тура Первой лиги между «Рубином» и «Уфой». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.



Прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» с коэффициентом 3.30.



Игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Напомним, обе команды в минувшем сезоне выступали в элитном дивизионе.



Эксперты склоняются к победе подопечных Леонида Слуцкого: заключить пари на «Рубин» предлагается с коэффициентом 2.27. Успех «Уфы» идёт за 3.16. Ставки на ничью принимаются за 3.54.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол «Уфы» идёт с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.80.

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