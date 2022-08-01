«Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»: Чемпионшип, 1-й тур, прямой эфир, ставки и коэффициенты

1 августа состоится матч 1-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
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Встреча пройдёт в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд».
Эксперты считают фаворитом хозяев поля: поставить на победу «Уотфорда» можно с коэффициентом 2.39. Успех «Шеффилда» оценён экспертами в 3.26. Ставки на ничью принимаются за 3.23.
Аналитики не ждут от соперников большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.
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