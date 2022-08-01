Эксперты: «Спартак» попадёт в топ-5 РПЛ-2022/2023

Московский «Спартак» неплохо стартовал в РПЛ-2022/2023. Команда Гильермо Абаскаля набрала 7 очков в стартовых трёх турах, одержав две крупные победы: над «Краснодаром» (4:1) и «Оренбургом» (4:1).
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При этом за последние 9 сезонов спартаковцы четырежды не попали в топ-5 РПЛ, а прошлый сезон завершили на 10-м месте. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли команде Абаскаля войти в первую пятёрку в этом сезоне.
Поставить на то, что «Спартак» будет в топ-5, можно с коэффициентом 1.50. А на то, что красно-белых ждёт ещё один разочаровывающий сезон, можно сделать ставку за 2.40.
В прошлом сезоне «Спартак» провалил чемпионат РПЛ, но смог выиграть Кубок России. По окончании сезона московский клуб покинул итальянский тренер Паоло Ваноли. На его место пришё испанец Гильермо Абаскаль.
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