«Рубин» — «Уфа»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч третьего тура Первой лиги между «Рубином» и «Уфой».
Ставка: обе команды забьют за 1.97.
«Первая встреча команд после эпичной игры в концовке минувшего сезона с селфи Лисаковича и чудесным спасением «Уфы». «Рубин» по итогам первенства вылетел из элитного дивизиона напрямую, но клуб из Башкортостана радовался недолго. И присоединился к подопечным Леонида Слуцкого после стыков.
Прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» с коэффициентом 3.30.
Новый сезон соперники начали ниже ожиданий. По одной победе и одному поражению в двух турах, хотя календарь казался не самым сложным. «Рубин» не справился в Красноярске с манежем «Енисея», а «Уфа» проиграла в гостях «Кубани» при слабом футболе. Спустя неделю с горем пополам дожали «Волгу» из Ульяновска.
Состав у «Рубина» интереснее, но качество футбола на старте сезона с обеих сторон оставляло желать лучшего. Из очевидного — проблемы в обороне. Обе команды пропустили в двух турах по три мяча. Добавим к этому, что обе очные встречи в минувшем первенстве получились бодрыми — 1:1 и 2:1 в пользу «Уфы».
Шансы казанцев видятся чуть выше, хотя лезть в исход в стартовых турах всегда опасно. А вот ставка «обе забьют» выглядит интересно. Коэффициент стремится к двойке, трудности в защите вопросов не вызывают, а принципиальный статус встречи должен добавить зрелищности. Ждём голов в обе стороны».
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