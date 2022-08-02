«Лудогорец» — «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» (Загреб) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.
«3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Здесь уже стартуют и топовые клубы, но есть и те, кто начинал чуть раньше. Это, к примеру, пара «Лудогорец» — «Динамо» (Загреб). Хорватский клуб прошёл один раунд квала, а «Лудогорец» — целых два.
Почему «Лудогорец» обыграет загребское «Динамо» в Лиге чемпионов.
Эти команды регулярно участвуют в квалификационных раундах Лиги чемпионов. Кто-то выступает чуть лучше, кто-то — чуть хуже.
Сейчас «Лудогорец» прошел ирландский «Шэмрок». Выиграли дома крупно, на выезде проиграли — 1:2, хоть и с удалением. Чуть ранее, в 1-м квалификационном раунде, «Лудогорец» обыграл «Сутьеску» из Черногории. Это было убедительно — сухие победы и дома, и в гостях. Хорватский клуб в первом для себя раунде помучился с македонским клубом «Шкупи». В первом матче только набирающий форму хорватский топ-клуб сыграл 2:2 на своём поле, причём вынужден был отыгрываться. Но когда пришла пора сыграть прагматично, на результат, как умеет загребское «Динамо», то была победа в Македонии — 1:0.
Я считаю, что обе команды обладают приличным подбором игроков. У «Лудогорца» много легионеров, есть и натурализованные бразильцы, есть и киприот Сотириу, и украинец Пластун. Но надо помнить, что не сыграет Шоу, ангольский полузащитник, который был удалён в ответном матче с «Шэмроком».
Если смотреть на составы и нынешнее положение дел, а также на саму важность первой встречи, вряд ли стартовая игра между командами получится результативной. Думаю, Загреб на выезде постарается сыграть аккуратненько, как он умеет. Да и «Лудогорцу» важно не проиграть в первом матче. Так что остановился бы на варианте «тотал меньше 2.5 мяча за 1.60», — сказал Генич.
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