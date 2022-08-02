Луиза Чирико — Эмма Радукану: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Вашингтоне

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Луиза Чирико — Эмма Радукану.



Ставка: победа Чирико с форой (+6) за 1.66.



«Чирико долгое время была одной из самых перспективных американских теннисисток. Уже в 20 лет Луиза держалась возле топ-50 рейтинга и стремительно прогрессировала.

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Но затем у Чирико начались серьёзные проблемы со здоровьем. Американка несколько раз была вынуждена лечь на операционный стол, поэтому многие годы не имела постоянной игровой практики и даже приостанавливала карьеру. Только в этом сезоне Луиза полноценно вернулась в тур, начала ездить с турнира на турнир, выиграла один ITF, много раз выступала в финальных стадиях и близка к возвращению в топ-200.



Чирико проповедует американскую манеру игры. Теннисистка обостряет при каждой возможности, высоко в корте принимает мячи и не боится выйти к сетке. Луиза уверенно орудует и форхендом, и бэкхендом. В арсенале американки также имеется хорошая вариативная подача. Но Чирико зависит от игровой практики, в противном случае она допускает много невынужденных ошибок и проигрывает сама себе.



Прошлый сезон выдался головокружительным в исполнении Радукану. Британка проявила себя на серии крупных соревнований и на высочайшем уровне провела US Open, где выиграла титул. После этого Эмма приняла одно из самых странных решений, которые только могла. Радукану уволила тренера, под руководством которого занималась многие годы и добилась такого прорыва. И вот спустя уже практически год британка всего несколько раз выиграла два-три матча подряд на турнире, в остальное время уступала всем подряд.



Нет сомнений, Радукану действительно одарённая теннисистка, которая выделяется уникальной техникой, плоскими и мощными ударами. Эмма действует на корте в зрелищной манере, уверенно себя чувствует не только в игре первым номером, но и на контратаках. Но пока британке не хватает опыта и характера, она слишком много допускает детских ошибок, кроме этого, не всегда может мотивировать себя на борьбу.



Радукану возвращается в тур после очередной серии провалов. На этот раз британка начала сотрудничать с Турсуновым, но это продолжается всего несколько дней, что недостаточно хоть для какого-то результата. Чирико показывает лучший теннис за последние много лет. Американка наконец-то решила проблемы со здоровьем и близка к оптимальной форме, к тому же она прошла в основную сетку через квалификацию. Так что склоняюсь к победе Чирико с форой (+6)», — сказал Перканюк.

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