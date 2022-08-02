Софья Кенин — Мария-Камила Осорио-Серрано: прогноз Ярослава Перканюка на игру в США

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Софья Кенин — Мария-Камила Осорио-Серрано.
Ставка: ТБ 20 за 1.62.
«В 2020 году Софья Кенин одержала победу на Открытом чемпионате Австралии. Теннисистка взлетела в рейтинге и оказалась на четвёртой строчке. В прошлом сезоне у американки начался продолжительный спад.
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Ситуация настолько ухудшилась, что Софья в порыве эмоций отказалась от сотрудничества с отцом (чуть позже возобновила). Ухудшали ситуацию постоянные травмы. В 2022 году ничего не изменилось. Либо Кенин выступает и проигрывает всем подряд, либо травмирована. Американка пропустила пять месяцев и только сейчас возвращается в тур.
Кенин подстраивается под игру соперниц. Когда нужно, она начинает действовать агрессивней, либо наоборот, отходит за заднюю линию и допускает минимум ошибок. Но Софье важно иметь постоянную игровую практику и быть уверенной в себе, иначе она всё делает за соперниц. Кенин обладает бойцовским характером, она заставляет себя биться на корте до последнего розыгрыша.
В прошлом сезоне Осорио-Серрано выиграла дебютный WTA-турнир, вошла в топ-100 рейтинга и начала пробовать свои силы на высоком уровне. Первой проверкой для колумбийки стал 2022 год, когда пришло время защищать рейтинговые очки и показывать стабильность в выступлениях.
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Но Мария оказалась к этому не готовой. Осорио-Серрано за восемь месяцев всего несколько раз оказывалась в финальных стадиях небольших соревнований, всё остальное время она терпит неудачи.
Колумбийка улучшила результаты на быстрых покрытиях. Всё из-за того, что она прибавила в агрессии в розыгрышах. Но Мария по-прежнему увереннее себя чувствует на контратаках. А в арсенале теннисистки – средняя подача.
Осорио-Серрано и Кенин похожи не только тем, что находятся на спаде, они ещё выделяются бойцовским характером. Предстоящий поединок важен для обеих теннисисток, так как Софья проиграла шесть матчей подряд, Мария – пять. Поэтому не думаю, что кто-то покинет корт без борьбы, ожидаю упорный поединок», — сказал Перканюк.
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