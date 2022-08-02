«Шериф» — «Виктория Пльзень»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Шериф» — «Виктория Пльзень».



Ставка: «Шериф» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.73.



«Шериф», несмотря на несколько значимых потерь после памятного прошлого сезона, остаётся боеспособной командой.

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Чемпионы Молдовы играючи разобрались с чемпионами Боснии и Словении, не пропустив при этом ни одного мяча в четырёх матчах. «Марибору» команда Степана Томаса позволила лишь раз пробить в створ своих ворот за 180 минут.



«Виктория» Михала Билека посильнее, но ненамного. Ей было непросто с финским ХИКом, который взял верх по всем значимым статистическим показателям, но всё-таки уступил в первой игре. Предположу, что и на этот раз в первой гостевой игре чехи не будут форсировать события.



Как, впрочем, и «Шериф», который не будет слишком рисковать, а попытается снова сохранить на замке свои ворота и выжать максимум из минимума впереди», — сказал Петросьян.

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