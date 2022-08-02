Раду Албот — Фелисьяно Лопес: прогноз Владимира Светлицы на матч турнира в Лос-Кабосе

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч турнира в Лос-Кабосе Раду Албот — Фелисьяно Лопес.



Ставка: победа Албота с форой (-4) за 1.82.



«Фелисьяно Лопес, переживший по ходу своей карьеры уже около 15 раз вторую молодость, кажется, уже максимально близок к завершению карьеры.

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Совсем недавно оборвалась серия из сыгранных подряд турниров «Большого шлема» (речь об основных сетках) испанцем, которая насчитывала 79 турниров. 329-е место в рейтинге, без малого 41 год, а также один выигранный матч из 14 в этом году — факты, с которыми сложно спорить, Фелисьяно действительно очень плох в этом сезоне.



Албот не хватает звёзд с неба, но в этом году сумел добавить, вернувшись в район первой сотни. В этом сезоне у Раду положительная разница побед и поражений, а в Лос-Кабосе в прошлый раз он играл в полуфинале.



На мой взгляд, шансы у Албота в предстоящем матче на порядок выше», — сказал Светлица.

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