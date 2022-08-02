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«Бенфика» — «Мидтьюлланн»: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Мидтьюлланн»: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтьюлланн».

Ставка: победа «Бенфики» и ТБ 2.5 за 1.94.

«От этой игры, кажется, стоит ждать голов. «Бенфика», пусть и без Дарвина Нуньеса, не отходит от своего футбола. В июле лиссабонцы выиграли пять из пяти контрольных матчей, забив в них 17 мячей, причём непростым соперникам – «Ницце», Редингу», «Фулхэму», «Жироне» и «Ньюкаслу».

«Мидтьюлланн» не без труда, лишь в серии пенальти, прошёл кипрский АЕК на предыдущей стадии, хотя должен был, конечно, разобраться с ним куда проще, нанеся под 50 ударов по его воротам в двух матчах.

У датчан есть в числе прочих продолжающий зажигать Дрейер и вернувшийся в команду Систо, да и в целом от этой симпатичной команды можно ждать если не сюрпризов, то как минимум голов», — сказал Петросьян.

Натхо дал прогноз на итоговое место ЦСКА в чемпионате России.

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