Чарли Кэмпбелл — Крис Данкан: прогноз Глеба Кожикова на бой Dana White’s Contender Series

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Чарли Кэмпбелл – Крис Данкан в рамках турнира Dana White’s Contender Series.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.40.



«Поединок турнира Dana White’s Contender Series за возможность получить контракт с UFC. Чарли Кэмпбелл -

27-летний американский боец по прозвищу The Cannibal, профессиональный рекорд 6-1, тренируется в клубе Longo and Weidman MMA с чемпионом UFC в легчайшем весе – Алджэмейном Стерлингом.

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Чарли – зрелищный атакующий боец, который всегда ищет возможность для досрочной победы, и в эту среду, я уверен, он изо всех сил вновь постарается нокаутировать оппонента, чтобы получить контракт с UFC.



Крис Данкан — шотландец по прозвищу The Problem, ему 29 лет, профессиональный рекорд 8-1, представляет зал MXP Fitness. Крис уже выступал на DWCS в прошлом году, тогда он во 2-м раунде проиграл досрочно нашему соотечественнику Вячеславу Борщёву и заработал своё первое поражение за профессиональную карьеру. Данкан закрыл ту неудачу победой решением над бразильцем Карлосом и сейчас снова попробует пробиться в лучшую лигу мира.



На прошлой неделе стартовало шоу Dana White’s Contender Series, и тогда три из четырёх боёв закончились скучными решениями, что очень разозлило Дану Уайта (президента UFC). Прежде всего это шоу направлено на то, чтобы выявить молодые таланты, которые в будущем могут стать чемпионами UFC – ярким выходцем из Dana White’s Contender Series, например, является Шон О’Мэлли. Так вот, видя скучные бои, Уайт пришел в бешенство, оно и понятно – ты должен победить зрелищно, заявить о себе всему миру, а не просто устроить прижимания к сетке в течение 15 минут.



На этой неделе, я надеюсь, бойцы поняли посыл главы промоушена и постараются устроить шоу. Стилистически подходящей под это дело парой является противостояние Кэмпбелл – Данкан. Чарли постоянно идёт вперёд и наносит много ударов оппоненту, Крис, в свою очередь, также способен донести свой панч до челюсти соперника, но и защита Данкана ужасна – он пропускает много урона. По моему мнению, бойцы устроят самую настоящую битву в октагоне, и я очень сомневаюсь, что это противостояние не закончится за два раунда, тем более что коэффициент 2+ на такой исход весьма привлекателен», — сказал Кожиков.

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