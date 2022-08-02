«Юнион» — «Рейнджерс»: ставка Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Юнион» — «Рейнджерс».



Ставка: «Рейнджерс» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.69.



«Мало кому известный бельгийский клуб, между прочим, по титулам уступает у себя на родине только «Андерлехту» и «Брюгге».

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Правда, последнее из их 11 чемпионств было завоёвано аж в 30-х годах прошлого века. В прошлом сезоне команда, только что вышедшая из второго дивизиона, сенсационно финишировала на первом месте по итогам регулярного чемпионата и лишь на финальной стадии пропустила наверх «Брюгге».



«Рейнджерс» вполне мог избежать необходимости играть в квалификации, если бы выиграл Лигу Европы, но в финале шотландцы уступили «Айнтрахту». За лето команда ван Бронхоркста неплохо усилилась, сделав несколько качественных приобретений во все линии, так что, судя по всему, стоит ждать от «рейнджеров» прогресса.



В первой игре у гостей всё ещё будут отсутствовать Морелос, Руф и Хаджи — это ограничивает их атакующий потенциал и понижает вероятность результативности матча.



Думаю, не стоит ждать множества голов в этой игре – для бельгийцев, у которых, к слову, тот же владелец, что и у английского «Брайтона», это первое за многие десятилетия появление в Европе, ну а «Рейнджерс» не будет рисковать, дабы привезти в Глазго приемлемый результат», — сказал Петросьян.



Прогноз на матч «Монако» — ПСВ с коэффициентом 4.32.



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