Хольгер Руне — Бенуа Пэр: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Хольгер Витус Нёсков Руне — Бенуа Пэр.
Ставка: ТБ 1.5 брейка в 1-м сете за 1.60.
«Рассмотрим матч второго круга на турнире в Вашингтоне, в котором сыграют Хольгер Витус Нёсков Руне и Бенуа Пэр.
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Руне неожиданно просел в игровых результатах. Хольгер проиграл семь матчей подряд. Случилось это после успешного «Ролан Гаррос». Мало что получается на корте, и есть большие проблемы при игре на своей подаче. Нужна перезагрузка, и, возможно, переход на хард как-то позитивно повлияет на молодого норвежца.
Пэр — главный страдалец этого сезона. Бенуа постоянно жалуется в интервью на психологические проблемы. Неспроста говорят, что в теннисе ментальная составляющая играет очень важную роль. Именно этого компонента не хватает французу.
Он часто сдаётся по ходу матчей, если игра не идёт. Здесь, в Вашингтоне, Пэр смог преодолеть барьер первого раунда, но не без везения и огромного количества ошибок со стороны его соперника.
Для ставки в этом противостоянии рассмотрим рынок брейков в первом сете. Оба теннисиста могут здорово принимать подачу. Но вот на своих геймах далеко не всегда получается действовать стабильно. Есть провалы. Попробуем заиграть тотал больше», — сказал Фомин.
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