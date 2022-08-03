Букмекеры назвали шансы Черчесова обыграть «Карабах» в Лиге чемпионов с «Ференцварошем»

3 августа пройдёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош». Начало запланировано на 21:00 мск.

Почему Черчесов приведёт «Ференцварош» к победе над «Карабахом».

Игра состоится в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов». «Карабах» — действующий чемпион Азербайджана, «Ференцварош» в минувшем сезоне стал чемпионом Венгрии.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на успех «Карабаха» предлагается с коэффициентом 2.22. Победа «Ференцвароша» оценена в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.45.



Аналитики не ждут от соперников высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.70.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.84.

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