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Джессика Пегула — Дарья Савилл: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Вашингтоне

Джессика Пегула — Дарья Савилл: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Вашингтоне
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Джессика Пегула — Дарья Савилл.

Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.63.

«Продолжаются баталии на американских хардовых кортах. За выход в 1/8 финала поспорят Джессика Пегула и Дарья Савилл.

Пегула уверенно преодолела барьер первого раунда турнира. Джессика в двух сетах переиграла Хейли Баптист. Многое получалось на корте. Американка здорово принимала подачу соперницы и внимательно действовала на своих геймах.

Савилл провела тяжёлый поединок против Бьёрклунд. Матч продолжался более трёх часов. Пришлось выкладываться на полную и показывать свой максимум. Местами теннис был высокого уровня, но и провалов хватало.

Здесь будем отталкиваться от рынка брейков. Приглянулся вариант на тотал больше 2.5 в 1-м сете. В этом сезоне Пегула провела 19 матчей на харде, и в 15 из них был пробит данный тотал. Савилл, в свою очередь, не отстаёт. Она сыграла 22 игры на харде и в 18 случаях пробивала данную планку», — сказал Фомин.

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