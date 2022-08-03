Хольгер Руне — Бенуа Пэр: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Вашингтоне 3 августа

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира АТР в Вашингтоне между Хольгером Руне и Бенуа Пэром.
Ставка: победа Руне с форой (-3.5) за 1.70.
«Хольгер Витус Руне и Бенуа Пэр сыграют во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне.
Бенуа Пэр вчера победил впервые с мая. Но его матч с Гоёвчиком было смотреть просто противно — оба играли ужасно, но француз чуть лучше. Уровень тенниса был очень низкий, огромное количество невынужденных ошибок. С такой игрой адекватного соперника как можно пройти, лично мне непонятно.
Если посмотреть статистику Руне, то там серия из семи поражений, берущая старт ещё на «Ролан Гаррос». Но там он проиграл на стадии 1/4 финала, а далее Руне очень неудачно отыграл травяной отрезок — специфическое покрытие, на котором играют меньше месяца в сезоне. Были неудачи и на грунте, но все-таки кондиции датчанина в этом сезоне заметно лучше.
Подводя итог, я сильно удивлюсь, если Бенуа Пэр в его нынешнем состоянии сможет одержать вторую победу подряд. Пора и Руне прервать свою неудачную серию», — сказал Кириченко.
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