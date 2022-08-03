«Карабах» — «Ференцварош»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош».

Ставка: ИТБ 1 гола «Ференцвароша» за 2.02.

«Станислав Черчесов едет в Баку. «Ференцварош» справился со «Слованом» в предыдущем раунде, хотя в первом матче потерпел поражение. Спустя неделю клуб из Венгрии сделал выводы и оформил разгром на чужом поле — 4:1. Уверенно, солидно.

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В воскресенье «Ференцварош» обыграл крепкую «Академию Пушкаша» в чемпионате Венгрии (1:0). В общем, команда набрала ход. Впереди визит в Азербайджан. «Карабах» на прошлых стадиях обыграл польский «Лех» и швейцарский «Цюрих». На своём поле добыл две победы из двух возможных.

Собственно, состав у «Ференцвароша» посильнее, но своё поле для чемпиона Азербайджана значит многое. Настолько многое, что букмекеры даже оценивают шансы хозяев чуть выше. И вот это уже сомнительно. Даже на классический вариант Х2 можно заключить пари с коэффициентом 1.80. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Ференцвароша» за 2.02.

Всё просто. «Карабах» провёл четыре игры в квалификации Лиги чемпионов — и пропустил в каждой. «Ференцварош» сыграл уже пять официальных матчей в сезоне. В четырёх последних обязательно забивал. Без гола команда Черчесова не останется почти наверняка, всё же подбор исполнителей у «Карабаха» скромный. Один мяч в исполнении гостей гарантирует возврат средств.

А если «Ференцварош» забьёт как минимум дважды, мы удвоим деньги. Любопытный вариант, который достоин внимания.

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