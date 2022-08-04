Тереза Мартинцова — Виктория Азаренко: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Тереза Мартинцова — Виктория Азаренко.
Ставка: победа Азаренко с форой (-3.5) за 1.73.
«Продолжаем рассматривать женские матчи на турнире в Вашингтоне. На этот раз наш взор упал на матч, в котором сойдутся Тереза Мартинцова и Виктория Азаренко.
Андрей Рублёв: теннис способен существовать вне политики.
Азаренко на старте турнира показала качественный теннис в матче с Ястремской. Виктория здорово передвигалась по корту и грамотно контролировала игру на задней линии. Получилась яркая игра с большим количеством ударов навылет.
Мартинцова в этом году играет откровенно слабо. Помимо игровых проблем, также были проблемы со здоровьем. В середине июня чешка получила травму правого колена. После этого злополучного события игра пошла под откос. Произошло четыре поражения подряд. И лишь здесь, в Вашингтоне, удалось размочить неудачную серию. Но сам уровень тенниса был не высок.
Как итог, считаю, что на текущим турнире Азаренко играет стабильнее и сильнее, чем Мартинцова. Поэтому предлагаю присмотреться к минусовой форе», — сказал Фомин.
Американка Гауфф высказалась о каминг-ауте Касаткиной.
Камару Усман оценил шансы Диаза в бою с Чимаевым.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.80.
- 4 августа 2022
-
10:00
-
08:20
-
07:36
-
07:00
-
06:02
-
05:17
-
03:22
- 3 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:31
-
09:19
-
09:00
-
08:50
- 2 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:26
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:36
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00