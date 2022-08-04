Тереза Мартинцова — Виктория Азаренко: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Вашингтоне Тереза Мартинцова — Виктория Азаренко.



Ставка: победа Азаренко с форой (-3.5) за 1.73.



«Продолжаем рассматривать женские матчи на турнире в Вашингтоне. На этот раз наш взор упал на матч, в котором сойдутся Тереза Мартинцова и Виктория Азаренко.

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Азаренко на старте турнира показала качественный теннис в матче с Ястремской. Виктория здорово передвигалась по корту и грамотно контролировала игру на задней линии. Получилась яркая игра с большим количеством ударов навылет.



Мартинцова в этом году играет откровенно слабо. Помимо игровых проблем, также были проблемы со здоровьем. В середине июня чешка получила травму правого колена. После этого злополучного события игра пошла под откос. Произошло четыре поражения подряд. И лишь здесь, в Вашингтоне, удалось размочить неудачную серию. Но сам уровень тенниса был не высок.



Как итог, считаю, что на текущим турнире Азаренко играет стабильнее и сильнее, чем Мартинцова. Поэтому предлагаю присмотреться к минусовой форе», — сказал Фомин.

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