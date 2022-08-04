«Карабах» — «Ференцварош»: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, какой счёт

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский «Карабах» и венгерский «Ференцварош» сыграли вничью.
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Игра состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, итоговый счёт — 1:1. Оба гола были забиты до перерыва.
В середине первого тайма Франк Боли вывел «Ференцварош» вперёд. На 34-й минуте Овусу Квабена провёл ответный гол, результативный пас выполнил Филип Озобич.
На четвёртой компенсированной минуте первого тайма после вмешательства системы VAR арбитр отменил взятие ворот в исполнении «Карабаха». Во втором тайме голов зрители не увидели.
Второй матч между «Ференцварошем» и «Карабахом» пройдёт в Будапеште 9 августа. Главным тренером венгерского клуба является россиянин Станислав Черчесов.
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