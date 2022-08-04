«Динамо» Киев — «Штурм»: как прошёл матч Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграли

Киевское «Динамо» обыграло австрийский «Штурм» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Экс-спартаковец Ларссон близок к переходу в «Шальке».

Матч прошёл на стадионе ЛСК в польском городе Лодзь. Итоговый счёт встречи – 1:0. Единственный мяч был забит в первом тайме.

Автором единственного гола в матче стал защитник «Динамо» Александра Караваев. Он отличился на 28-й минуте встречи, замкнув передачу Артёма Беседина.

На матче работа французская судейская бригада во главе с Франсуа Летексье. Арбитр в течение встречи показал футболистами пять жёлтых карточек, две из которых получили динамовцы.

Первый тренер Миранчука раскритиковал поведение «Аталанты».

Луческу рассказал о неожиданных проблемах в ЛЧ.

Мертенс трогательно попрощался с «Наполи».

Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе.

Ласицкене победила на чемпионате России по лёгкой атлетике.