«Динамо» Киев — «Штурм»: как прошёл матч Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграли

Киевское «Динамо» обыграло австрийский «Штурм» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Матч прошёл на стадионе ЛСК в польском городе Лодзь. Итоговый счёт встречи – 1:0. Единственный мяч был забит в первом тайме.
Автором единственного гола в матче стал защитник «Динамо» Александра Караваев. Он отличился на 28-й минуте встречи, замкнув передачу Артёма Беседина.
На матче работа французская судейская бригада во главе с Франсуа Летексье. Арбитр в течение встречи показал футболистами пять жёлтых карточек, две из которых получили динамовцы.
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