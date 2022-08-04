«Олимпиакос» – «Слован»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Каспер Шмейхель согласовал трёхлетний контракт с «Ниццей».

Матч состоится на стадионе «Караискакис» в Греции. Обслуживать встречу будет бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтений хозяевам поля: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех словаков оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью идут с коэффициентом 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Олимпиакос» – «Слован» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80. Тотал меньше 2.5 мяча – за 2.01.

В том, что хозяева не уйдут без гола, эксперты не сомневаются, коэфициент на это событие 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

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