«Фенербахче» — «Словацко»: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован». Начало игры – в 22:00 мск.
Первый тренер Миранчука раскритиковал руководство «Аталанты».
Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер». Главным арбитром встречи назначен португалец Жоау Педру Пиньейру.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех словаков оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5:00.
Букмекеры считают, что матч «Фенербахче» — «Словацко» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72. Тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
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