«Фенербахче» — «Словацко»: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован». Начало игры – в 22:00 мск.

Первый тренер Миранчука раскритиковал руководство «Аталанты».

Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер». Главным арбитром встречи назначен португалец Жоау Педру Пиньейру.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех словаков оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5:00.

Букмекеры считают, что матч «Фенербахче» — «Словацко» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72. Тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Мостовой назвал самых перспективных игроков «Спартака».

Экс-спартаковец Ларссон близок к переходу в «Шальке».

Луческу рассказал о неожиданных проблемах в Лиге чемпионов.

Президент «Айнтрахта»: да кто такой этот Мане?!

Тен Хаг ответил на вопрос, вписывается ли Роналду в его систему.