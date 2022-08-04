АПОЭЛ — «Кызыл-Жар»: прогноз Бояна Ковачевича на матч отбора Лиги конференций

Экс-игрок казахстанского «Каспия», в настоящее время выступающий за кипрскую «Доксу», Боян Ковачевич дал прогноз на матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА АПОЭЛ — «Кызыл-Жар».
Ставка: победа АПОЭЛа за 1.41.
«АПОЭЛ в этом году очень сильный коллектив. Туда привели много новых футболистов, которые привнесли в команду качество. Киприоты очень сильны, когда выступают на своём поле. Их игру украшают хороший футбол и быстрый переход от обороны к атаке. Для АПОЭЛа болельщики дома являются 12-м игроком.
За казахстанским футболом слежу, но очень слабо. В основном за «Астаной», потому что там тренируют мои друзья. Интересуюсь некоторыми из бывших одноклубников, которые выступают в Казахстане. Команду «Кызыл-Жар» не знаю.
Отдал бы преимущество хозяевам, у них больше опыта участия в еврокубковых матчах. Ожидаю очень жёсткой игры с большой инициативой АПОЭЛа, так как он выступает дома и хочет получить преимущество перед ответным матчем. Итоговый результат игры на Кипре – победа АПОЭЛа со счётом 1:0», — сказал Ковачевич.
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