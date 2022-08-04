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«Зриньски» — «Тобол»: прогноз Самира Бекрича на игру квалификации Лиги конференций

«Зриньски» — «Тобол»: прогноз Самира Бекрича на игру квалификации Лиги конференций
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Экс-игрок национальной сборной Боснии и Герцеговины, «Тобола», «Зриньски», сейчас выступающий за «Железничар» из Сараева, Самир Бекрич дал прогноз на матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА «Зриньски» — «Тобол».

Ставка: ничья за 3.55.

«Конечно, мне очень интересен этот матч. Поеду не только его смотреть, но и повидать своих друзей из «Тобола», с которыми по сей день поддерживаю контакты. Матч обещает быть увлекательным. Думаю, интересным окажется и всё двухматчевое противостояние. Первая встреча может дать более чёткое представление о том, у кого больше шансов.

«Зриньски» — хорошая команда, отлично показавшая себя в прошлом году. Когда я там играл, тоже выглядела хорошо. Мы стали чемпионами, у нас были собраны все лучшие исполнители, которые приносили пользу. Естественно, продолжаю следить и за «Тоболом», контактирую с директором клуба Паниным. С нетерпением жду каждой победы, потому что это мой бывший клуб. У меня прекрасные воспоминания о «Тоболе», Костанае, всех болельщиках и друзьях в Казахстане. Команда очень хорошая. Надеюсь, снова станут чемпионами страны.

Боснийцы отлично играют дома. Самый сильный актив команды – это единство и коллектив, клуб отлично организован. Прогнозировать – дело неблагодарное, а первый матч ответит на многие вопросы. Шансы сейчас 50% на 50%. У «Тобола» на данный момент команда смотрится сильнее с большим количеством футболистов, у которых более успешные карьеры, а у «Зриньски» — преимущество своего поля», — сказал Бекрич.

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