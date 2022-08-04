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«Зриньски» — «Тобол»: прогноз Ненада Шливича на встречу отбора Лиги конференций

«Зриньски» — «Тобол»: прогноз Ненада Шливича на встречу отбора Лиги конференций
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Экс-игрок «Ростова» и «Тобола» Ненад Шливич дал прогноз на матч третьего раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА «Зриньски» — «Тобол».

Ставка: ничья за 3.55.

«Сказать точно, сильный или слабый соперник «Зриньски», не могу, потому что очень плохо слежу за боснийским футболом. Но если они стали чемпионами, то, считаю, это суперкоманда в Боснии и Герцеговине. Слабые стороны, конечно, есть у каждого клуба, но и сильные тоже.

Ожидаю, что «Тобол» должен отыграть, как всегда, очень серьёзно и аккуратно. Им сейчас ничего не мешает, потому что первую встречу они проводят на выезде. Всё будет решаться в ответном матче – у «Тобола» дома. Думаю, первую игру ему нужно отстоять очень умно, не раскрывать все карты и не показывать всё то, что имеется у чемпиона Казахстана. Конечно, если шансы будут, то нужно добиваться хорошего результата, но, полагаю, всё решится в ответной игре.

Чуть отойдя от футбола, хотелось бы отметить: Мостар – очень старый и красивый город. Если будет у кого возможность его посетить, от души рекомендую сделать это. Полагаю, дальше пройдёт лучший. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это был наш «Тобол». А исход первого матча пусть будет 1:1», — сказал Шливич.

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