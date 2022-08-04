«Шахтёр» Солигорск — «Клуж»: смотреть онлайн матч Лиги конференций, прогнозы и ставки

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Шахтёр» Солигорск — «ЧФР Клуж». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
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Игра пройдёт на стадионе «Сакария Ататюрк» в Турции, так как УЕФА запретил проведение матчей на территории Беларуси.
Эксперты считают явным фаворитом клуб из Румынии: поставить на победу «Клужа» предлагается с коэффициентом 1.93. Успех «Шахтёра» доступен за 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.
Аналитики не ждут от соперников высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58.
Гол солигорского «Шахтёра» идёт с коэффициентом 1.67. Если забьют футболисты румынской команды, сыграет коэффициент 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.
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