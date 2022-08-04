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Де Минор/Тиафо — ван де Зандcхулп/Макдональд: ставка Павла Кириченко на матч в США

Де Минор/Тиафо — ван де Зандcхулп/Макдональд: ставка Павла Кириченко на матч в США
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Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на парный матч турнира АТР в Вашингтоне Алекс де Минор/Фрэнсис Тиафо — Ботик ван де Зандсхулп/Маккензи Макдональд.

Ставка: ТМ 23 гейма за 1.31.

«Здесь все игроки одиночного разряда, которые играют пару как дополнение к выступлениям в одиночном разряде. Думаю, что два верховых сета здесь маловероятны, поэтому ТМ 23 гейма с подстраховкой по линии букмекерских контор, которые рассчитывают супер-тай-брейк как 1 гейм в тотал, также смотрится вполне проходимым выбором», — сказал Кириченко.

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