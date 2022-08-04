Де Минор/Тиафо — ван де Зандcхулп/Макдональд: ставка Павла Кириченко на матч в США

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на парный матч турнира АТР в Вашингтоне Алекс де Минор/Фрэнсис Тиафо — Ботик ван де Зандсхулп/Маккензи Макдональд.
Ставка: ТМ 23 гейма за 1.31.
«Здесь все игроки одиночного разряда, которые играют пару как дополнение к выступлениям в одиночном разряде. Думаю, что два верховых сета здесь маловероятны, поэтому ТМ 23 гейма с подстраховкой по линии букмекерских контор, которые рассчитывают супер-тай-брейк как 1 гейм в тотал, также смотрится вполне проходимым выбором», — сказал Кириченко.
Андрей Рублёв: теннис способен существовать вне политики.
Американка Гауфф высказалась о каминг-ауте Касаткиной.
Камару Усман оценил шансы Диаза в бою с Чимаевым.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.80.
- 4 августа 2022
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:20
-
07:36
-
07:00
-
06:02
-
05:17
-
03:22
- 3 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:31
-
09:19
-
09:00
-
08:50
- 2 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:26
-
15:00
-
14:30
-
14:00