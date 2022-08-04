Микаэль Имер — Эмиль Руусувуори: прогноз Павла Кириченко на матч в Вашингтоне

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира АТР в Вашингтоне между Микаэлем Имером и Эмилем Руусувуори.



Ставка: ТБ 4.5 брейка за 1.67.



«Сегодня в рамках 1/8 финала турнира АТР в Вашингтоне скрестят ракетки Микаэль Имер и Эмиль Руусувуори.



Имер сыграл на турнире два качельных матча. В трёхсетовиках с Марреем и Карацевым в сумме было 19 брейков — более трёх раз за сет в среднем проигрывались подачи. Руусувуори сыграл нечто подобное в первом круге против Макдональда — было девять брейков за три сета. Вчера финский теннисист одержал серьёзную победу, больше похожую на здоровый мужской теннис — в матче с Хубертом Хуркачем был всего один брейк. Но я бы не переоценивал надёжность подачи Эмиля и связываю такую статистику в первую очередь со слабой игрой Хуркача на приёме.



Имер и Руусувуори дважды встречались в прошлом году — по разу на грунте и харде. Удивительно то, что на более быстром покрытии брейков было значительно больше — 14 за три сета! Подачи у Микаэля и Эмиля действительно не отличаются мощью.



На фоне таких цифр планка в 4.5 брейка смотрится довольно скромно и просто подставляется для игры на ТБ», — сказал Кириченко.



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