«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бавария» в 1-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.75.



«Бундеслига начинается матчем «Айнтрахт» — «Бавария» — в Германии с недавних пор принято, чтобы чемпион играл в матче-открытии.

Почему «Айнтрахт» остановит атаку «Баварии».

Игра ожидается достаточно интересная, так как «Айнтрахт» играл ярко в последнее время.



«Бавария» сыграла в Суперкубке Германии, в котором было забито восемь мячей. Она становится немножко другой без Роберта Левандовского – другие игровые акценты в атаке. Становится она другой и в обороне, которая пока не очень отлажена.



Конечно, «Бавария» — фаворит этого матча, но лёгкой для неё победа не будет. Мне кажется, что «Айнтрахт» свои возможности у ворот «Баварии» вполне может превратить в голы. Отсюда ставка – тотал больше 2.5 и обе забьют. Надеюсь, что футбол получится достаточно ярким», — сказал Андронов.

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