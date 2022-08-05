«Заря» – «Университатя»: как завершился матч Лиги Конференций, кто победил, какой счёт

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций украинская «Заря» обыграла румынскую «Университатю». Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Игра проходила на стадионе «Арена Люблин» в Польше. Встречу обслуживали судьи из Болгарии, бригаду возглавлял Георги Давидов. Вместе с ним встречу судили Дениз Соколов и Мирослав Максимов. Резервным судьёй был Драгомир Драганов.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 56-й минуте встречи отличился защитник луганской команды Денис Нагойный.

Ответная игра между этими командами состоится 11 августа. Матч пройдёт в Крайове. Победитель противостояния встретится в следующем раунде с лучшей командой из пары «Лугано» – «Хапоэль».

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